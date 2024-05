El cierre abrupto de Gateway to College plantea dudas

Ya viene el fin del semestre en Contra Costa College, muchos programas se preparan para el próximo semestre. Gateway to College – el programa que ayuda a los estudiantes de West Contra Costa County escuelas secundarias que están en peligro de no graduarse para exitosamente obtener su diploma de la secundaria y llegar a la universidad – no será uno de ellos. La terminación del programa fue dado a conocer después de que la junta de West Contra Costa Unified School District decidió que no van a renovar el contrato debido a problemas de financiación.

El superintendente Chris Hurst envió un correo electrónico indicando que “Gateway to College se cerrará” a la comunidad de WCCUSD. Después de una reunión de la junta en enero de este año, donde los líderes del distrito anunciaron la deuda de $601,597 que enfrentan, WCCUSD puso por escrito en la reunión el vencimiento del contrato de Gateway to College con CCC, diciendo que trasladaron sus servicios a Academia Greenwood. Los líderes del distrito afirmaron que ésta era la mejor solución para reducir la brecha financiera.

Pero, ¿qué significa esto para los estudiantes del programa? ¿A dónde irán durante el próximo año escolar?

“Los estudiantes tienen tres opciones: pueden ir a Greenwood Academy, que es otra escuela secundaria de continuación. Si tienen suficientes créditos tienen la oportunidad de regresar a su escuela secundaria anterior. O si tienen más de 18 años, pueden asistir a una escuela para adultos en el distrito de Contra Costa”, dijo Morgan La Rue, maestra de educación general de Gateway to College. “Esta noticia fue desgarradora y LaRue se siente muy mal por los estudiantes, ya que fue como un golpe lateral”.

Linda Johnson ha estado trabajando en Gateway desde que abrió en 2012 y expresó su opinión sobre la terminación del programa.

“Esto es horrible y lo más trágico que podría suceder”, dijo Johnson. “Están quitando muchas posibilidades de última oportunidad que los estudiantes no solo tuvieron en la escuela secundaria sino también en créditos universitarios”.

Los estudiantes del programa han declarado cómo se sintió esto en el último minuto y la mayoría de ellos no saben qué van a hacer todavía. Otro estudiante dice que tiene esperanzas de poder todavía obtener su GED.

A pesar de que los estudiantes no fueron informados hasta principios de enero sobre el cierre de Gateway to College. Sonja Neely-Johnson, directora académica y superintendente adjunta de WCCUSD, declaró en un correo electrónico a los líderes de Gateway to College que el programa “estaba programado para cerrar el año pasado, pero continuamos porque no queríamos detener abruptamente el programa. Nuestra situación fiscal ha hecho que esto sea imposible de continuar en este momento.”

Esto hizo la situación extraña,porque dijo el personal de Gateway, ya que Neely-Johnson afirmó en el correo electrónico que “no queríamos detener abruptamente el programa”, pero aún así procedió a no dar a los estudiantes una advertencia adecuada sobre el estado del programa y siguió reclutando más estudiantes.

Johnson mencionó sus planes para la próxima reunión de la junta directiva y envió un correo electrónico a toda la comunidad de WCCUSD. En el correo electrónico espera hacerle saber a la comunidad lo equivocado que es terminar el programa diciendo: “El distrito ocultó el cierre de Gateway to College en una densa lista de licencias de software fuera y fuera de los proyectos de ley estatales”, dijo. “Y se olvidaron de informar que el reclamo de reducción presupuestaria de $600,000 dólares no era dinero que provenía del presupuesto del WCCUSD para empezar, sino que era dinero pagado por el estado y simplemente canalizado a través del WCCUSD para pagar a la universidad la ADA que Gateway ganaba por asistencia”.

Según Johnson, “el distrito solo paga a un miembro del personal y Contra Costa College paga al resto del personal y las instalaciones”.

Varios miembros del personal y estudiantes de Gateway dijeron que WCCUSD no los ha apoyado en este asunto. Dijeron que sienten que el distrito no sabe cómo el cierre de Gateway ha impactado a los estudiantes mental y físicamente en cuanto a perder la motivación para asistir a la escuela.

“Los antiguos estudiantes de Gateway to College han ido y hecho mejores cosas, y si no fuera por Gateway no habrían tenido tanto éxito”, dijo Johnson. Pero ahora se están desmoronando y las tres opciones que brindó el WCCUSD no son viables para la mayoría de la población estudiantil”, continuó. “Aunque no tenemos esperanzas de que cambien de opinión, creemos que es muy importante que la comunidad sepa lo que hicieron”.

El superintendente Chris Hurst y Raechelle Forrest, directores de comunicación de WCCUSD, no solicitaron comentar sobre la situación.

Después de su interrupción, en CCC ahora solo hay 34 universidades en todo el país que ofrecen el programa. Johnson, junto con los estudiantes, ha expresado su opinión sobre mantener abierto Gateway en las reuniones de la junta directiva. Los defensores del programa también crearon una petición en Change.org para generar apoyo para mantenerlo abierto.

Artículo traducido por Paola Torres.

