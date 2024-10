Una breve reseña de “El pingüino”

La nueva serie de HBO, “The Penguin”, debutó el jueves pasado con una abrumadora aclamación de la crítica con una calificación del 94% en Rotten Tomatoes. La serie comienza justo después de los eventos ocurridos durante la película más reciente de Batman, “The Batman” de 2022, protagonizada por Robert Pattison. Al final de esa película, Riddler (Paul Dano) destruyó el malecón que rodeaba Gotham, lo que provocó inundaciones y destrucción a gran escala.

Es inmediatamente después que los espectadores conocen el comienzo de “El Pingüino”. Al igual que la película que la precede, este programa sumerge a los espectadores en el mismo mundo arenoso, sucio y granulado de “The Batman”. Sin embargo, a diferencia de la película, Batman no se encuentra por ningún lado (al menos en el primer episodio). En cambio, esta historia se centra en el ascenso del supervillano “Oswald Cobb”, también conocido como el pingüino.

Si aún no lo sabes, en realidad es Colin Farrell con el traje y el maquillaje intenso como el pingüino. Y sin entrar en la historia me gustaría resaltar el excelente trabajo que hizo HBO con el body y el maquillaje del Pingüino de Farrell. Como hay una escena en la que el personaje de Farrell está completamente desnudo (de una manera elegante), los espectadores pueden ver cuánto esfuerzo se puso en la apariencia general del personaje de Farrell. Según abc.com, Farrell tenía que pasar más de tres horas al día en la silla de maquillaje.

Esto es en gran medida un drama criminal y aparentemente no una serie de superhéroes/villanos. Y hasta ahora es excelente, con uno de los mejores episodios iniciales que he visto. Sin entrar en la historia, daré un par de razones para ello. Primero, hasta ahora no hay personajes aburridos que arrastren el programa y, justo cuando crees que aparece uno, se vuelven fascinantes. En segundo lugar, a diferencia de muchos otros programas de hoy en día, “El Pingüino” no presenta un montón de historias potenciales que probablemente nunca serán desentrañar o unidas de manera poco convincente.

Quizás la razón más convincente para mirar es la excelente actuación en todos los ámbitos. La actuación de Farrell es tan buena que desaparece por completo en su personaje, y no está solo. A Farrell se le une un elenco de excelentes actores, el mejor de los cuales hasta ahora es Cristin Milioti, quien interpreta a la hija del fallecido Carmine Falcone. Los espectadores tal vez recuerden a Milioti por una de las escenas cinematográficas más divertidas de la historia en la que ella y Andy Samberg realizan una pelea de baile en un bar de la película “Palm Springs” (2022).

Entre las dos excelentes actuaciones de Milioti y Farrell, el reparto secundario hasta el momento y el convincente telón de fondo, el nuevo programa de HBO, “The Penguin”, ha tenido un gran comienzo. dos aletas arriba.

Artículo traducido por Paola Torres.