Las 10 propuestas que los votantes de California verán en la boleta este año

Las elecciones están a la vuelta de la esquina y muchos de nosotros normalmente esperamos hasta el último minuto para ver por qué debemos votar y que podría afectar nuestras vidas. Como votar es más importante ahora que nunca para esta elección, aquí hay un resumen de nuestras 10 propuestas que estarán en la boleta electoral en todo California.

La Propuesta 2 permitiría al estado de California utilizar bonos para financiar reparaciones, construcción y mejoras de escuelas públicas, colegios comunitarios y escuelas vocacionales. Si está dispuesto a permitir que el estado de California emita deuda para cubrir estos gastos para mejorar las condiciones de las escuelas, votaría sí. Sin embargo, esto significaría que las personas que poseen propiedades pagarían más de lo que ya pagan en impuestos.

La Proposición 3 establece que el matrimonio en California no se definirá como hombre o mujer únicamente según la constitución estatal. En cambio, hará que la definición sea más amplia, lo que significa que no importará quién sea usted y qué se identifique para ser definido como casado según el estado de California. Decir “no” a esto significará que se apegará a la norma actual de lo que la constitución estatal llama matrimonio.

La Proposición 4 pregunta a los votantes si están dispuestos a permitir que California emita bonos para una serie de proyectos ambientales, incluida la mejora de la seguridad del agua potable, los esfuerzos para prevenir incendios forestales y proteger a las comunidades de un mayor cambio climático. Si está dispuesto a permitir que el estado emita deuda para garantizar que todos en California tengan agua potable y protección contra los incendios forestales y el cambio climático, votaría sí. Votar “sí” significaría que los contribuyentes estarían pagando los intereses del deuda del bono durante años. El argumento actual contra esta propuesta afirma que hay demasiada deuda y muy pocos beneficios del problema. Los bonos suelen ser la forma más cara para que el gobierno pague las cosas, y la Proposición 4 agregaría $10 mil millones de deuda a la factura colectiva de los contribuyentes, más un estimado de $9,3 mil millones en intereses.

La Proposición 5 pregunta si está dispuesto a permitir que el estado de California utilice bonos locales para viviendas asequibles e infraestructura pública. Esto permitiría al estado de California emitir deuda para permitir que las viviendas e infraestructuras asequibles se realicen a nivel local. Esto será diferente en las diferentes ciudades de California. Sin embargo, votar “sí” significaría que las personas que poseen propiedades y pagan impuestos pagarían más intereses sobre esta deuda que los que ya están pagando en impuestos.

La Propuesta 6 permitirá a las personas encarceladas decir “no” a diversas asignaciones laborales en prisión. Decir “sí” a la Proposición 6 significa que las personas encarceladas tendrán la posibilidad de rechazar asignaciones de trabajo y no ser castigadas con trabajo en prisión. Esto posiblemente podría afectar los costos en todo el estado, que depende del trabajo de los prisioneros, pero los defensores de la propuesta dicen que esto garantiza que las personas encarceladas mantengan su derecho de la 13ª Enmienda a no ser esclavizadas o retenidas en servidumbre por contrato al no obligarlas a trabajar de mala gana.

La Proposición 32 establece que el salario mínimo estatal de California aumentará durante el resto del año y nuevamente a partir del 1 de enero de 2025. Decir “sí” a la Proposición 32 afectará a todos los que actualmente están empleados y significa que el salario mínimo aumentará de De $16 a $17 para el resto de 2024 y de $17 a $18 a principios de 2025. Las empresas con menos de 26 empleados tendrían un golpe menor: comenzarían a pagar $17 por hora el 1 de enero y $18 por hora en 2026. Si dice “no” a esta propuesta, el salario mínimo seguirá su trayectoria actual basada en la inflación y probablemente alcanzará los $17 por hora en 2026. Esto afectará principalmente a las personas que necesitan el aumento para mantenerse debido al alto costo de vida y el precio de los bienes se incrementa. Quienes están en contra de la Propuesta 32 afirman que California está experimentando un déficit presupuestario de 50 mil millones de dólares, y que la persona promedio que paga impuestos pagará aún más en impuestos.

La Proposición 33 establece que los gobiernos locales tendrán autoridad para promulgar leyes de control de alquileres en más propiedades residenciales de las que actualmente les permite la ley estatal. . Las personas que están en contra de la propuesta afirman que perjudicará a los propietarios. Los defensores dicen que es necesario para permitir protecciones más amplias para los inquilinos en diferentes tipos de viviendas.

La Propuesta 34 restringirá el gasto en medicamentos recetados renovados por ciertos proveedores de atención médica. Dado que gastan el 98% de los ingresos del programa federal de descuento en medicamentos recetados, esta nueva propuesta autoriza la negociación a nivel estatal de los precios de los medicamentos de Medi-Cal. Decir “sí” a esto significa que ciertos centros de atención médica tendrían que seguir nuevas reglas sobre cómo gastan y ganan dinero con los programas de uso de drogas.

La Proposición 35 requeriría que California gaste el dinero de un impuesto sobre los planes de atención médica de Medi-Cal. Decir “sí” a esto significa que el impuesto sobre los planes de salud que proporcionan financiamiento para ciertos programas de salud se destinaría a una variedad de servicios de emergencia y especializados. Quienes apoyan esta causa son Planned Parenthood, ginecólogos y otros.

La Proposición 36 acusará como delito grave a quienes posean ciertas drogas como fentanilo y a las personas que roben mercancías de menos de $950 y aumentará las sentencias de cárcel. Decir “sí” a esto significaría que aquellos que son condenados por ciertos delitos de robo podrían recibir un castigo más intenso, como sentencias más largas. Como resultado, esta propuesta podría llevar a más personas a prisión. Las personas que están en contra de la Proposición 36 afirman que es engañosa y que esto no es una solución, ya que el robo y el fentanilo son grandes problemas en California.

Para obtener más información sobre propuestas u otros temas estatales en la boleta, consulte su guía informativa sobre las elecciones generales o recursos como la Guía para votantes 2024 de CalMatters. Si planea votar en persona o enviar su boleta por correo, asegúrese de saber dónde está su oficina electoral local antes del 5 de noviembre.

Artículo traducido por Paola Torres.