La NFL elige el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl. Surge la controversia Kendrick Lamar ha sido elegido para actuar en el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LIX 2025 en Nueva Orleans.

En particular, los residentes de Nueva Orleans creen que Lil Wayne fue ignorado al seleccionar quién debería actuar en el próximo espectáculo de medio tiempo del Super Bowl de 2025. La controversia se ha extendido al mundo en línea, y la gente ha opinado en las redes sociales sobre la elección. A nivel local, la gente tiene perspectivas encontradas sobre el asunto.

“Me sentí un poco confundida cuando vi que Kendrick Lamar volvería a actuar porque actuó hace unos años”, dijo Nataliah Cornejo, una estudiante de UC Berkeley. “Hay otros artistas que pensé que habrían triunfado antes que él, pero también es muy popular en este momento, así que no me sorprende verlo allí de nuevo. Rihanna actuó en el Super Bowl en Arizona, pero no era de allí. No creo que los artistas deban ser del estado en el que actúan”.

“No creo que deba importar de dónde es el artista”, dijo Carlos Villareal, un estudiante de Contra Costa College. “Debería basarse en el tipo de música que hace el artista y si la música coincide con la sensación general del Super Bowl”.

Lil Wayne nació y se crió en Nueva Orleans, y creció hasta convertirse en uno de los mayores íconos del hip-hop de la ciudad. A lo largo de su carrera, Wayne ha ganado cinco premios Grammy, once premios BET y ocho premios NAACP Image. El rapero también ha ayudado a reconstruir el parque de juegos de su infancia Harrell Park en Nueva Orleans. Donó 200.000 dólares después de que el parque fuera destruido tras el huracán Katrina. Muchos de sus fans creen que debería haber sido elegido debido a su estatus y sus fuertes conexiones con la ciudad.

“Eso dolió, dolió mucho. Me culpo a mí mismo por no estar mentalmente preparado para una decepción. Y por ponerme automáticamente, mentalmente, en esa posición como si alguien me hubiera dicho que esa era mi posición”. Lil Wayne fue mencionado en un video subido a Instagram. Con todos los elogios, álbumes y popularidad que tiene, los fanáticos creen firmemente que Lil Wayne debería haber sido el que subiera al escenario en el próximo espectáculo de medio tiempo del Super Bowl.

Por el contrario, Kendrick Lamar ha tenido un año calendario fenomenal, lo que hace que algunos digan que su lugar en el próximo Super Bowl es bien merecido. La reciente disputa entre Kendrick Lamar y Drake ha disparado la relevancia de Kendrick. La canción “Not Like Us”, lanzada por Kendrick Lamar durante esta reciente disputa, rompió múltiples récords. Incluyendo la canción de rap más rápida en superar los 100 millones de reproducciones, el primer rapero en tener dos canciones número uno en 2024 y la mayor cantidad de reproducciones de canciones en una semana para cualquier rapero.

Además, Kendrick Lamar realizó recientemente un concierto el 19 de junio, en celebración del Juneteenth. Durante este evento, varios presuntos pandilleros de Los Ángeles se unieron en el escenario para representar a una ciudad unida por la cultura, la música y la comunidad. Muchos fanáticos del rapero californiano creen que estas hazañas por sí solas lo hacen más que calificado para actuar en el próximo Super Bowl.

