Una guía para el fútbol de fantasía. Una explicación sobre cómo navegar por el sistema del fútbol de fantasía.

A pesar de eso, mucha gente desconoce por completo cómo funciona el fútbol de fantasía. Hace poco estuve hablando con una amiga mía (que definitivamente no es una fanática de los deportes) y ella pensaba que el fútbol de fantasía implicaba un grupo de adultos, que vestían una camiseta de su jugador favorito y corrían por ahí fingiendo jugar al fútbol, ​​esencialmente una versión de juego de rol en vivo del fútbol. Después de terminar de reírme, mencioné que, si bien no se acerca ni un poco, tampoco es una mala idea. Luego procedí a explicar cómo funciona realmente el fútbol de fantasía. Aunque mi amiga perdió el interés al instante, me inspiró para escribir un artículo que diera una explicación básica del fútbol de fantasía.

Aunque hay muchas formas de jugar al fútbol de fantasía, para explicarlo mejor, utilizaré un proceso común que la mayoría de los jugadores usan cuando ingresan al fútbol de fantasía por primera vez. Lo primero que harías sería encontrar uno de los varios sitios web de fútbol de fantasía para registrarte. Recomiendo Yahoo fantasy football. Tienen una aplicación que se puede descargar, es muy intuitiva y fácil de usar. Una vez que hayas elegido tu sitio web, te unirás a una liga. Una liga de fantasy football estándar de Yahoo constará de 10 equipos que serán administrados por personas al azar de todo el mundo (una oportunidad potencial para hacer nuevos amigos, y lo harás).

Una vez que te hayas unido a una liga, es hora de seleccionar a tu equipo. Cuando te unas a una liga, se especificará el día y la hora de tu selección, que suele tardar alrededor de una hora, y así es como funciona la selección. A cada director de equipo se le asignará aleatoriamente (por Yahoo) una selección de selección que tendrá un número entre uno y diez. Generalmente, la primera selección es la más deseable porque puedes elegir al jugador de fútbol mejor clasificado. Por ejemplo, una primera selección general por consenso para este año fue el propio Christian McCaffrey de los 49ers (una elección desastrosa hasta ahora, pero esa es otra historia).

Aunque se supone que los jugadores serán elegidos en el orden en que están clasificados, esta es en realidad una oportunidad para emplear su propio conocimiento de fútbol para obtener la ventaja sobre el resto de la liga. Una vez que un director de equipo ha elegido a un jugador, ese jugador ahora es propiedad solo de ese equipo y ya no está disponible para ser seleccionado. El draft continuará de esta manera con cada jugador yendo a un solo equipo hasta que se cubran todos los puestos en los 10 equipos diferentes.

Ahora que ha seleccionado a su equipo, aquí es donde se desarrolla el corazón del fútbol de fantasía. En una liga estándar de Yahoo, cada equipo jugará enfrentamientos cara a cara semanales contra otros equipos de la liga. Cada equipo en una liga estándar de Yahoo tendrá una alineación titular que consta de un mariscal de campo, dos receptores abiertos, dos corredores, un ala cerrada, un puesto flexible (puede ser un receptor, corredor o ala cerrada), un puesto de pateador y un puesto para la defensa del equipo. Cada director de equipo decidirá cuáles de sus jugadores insertará en estos puestos de titular, y la idea es poner de titular a los jugadores que cree que tendrán un mejor rendimiento en la vida real durante sus partidos de fútbol reales. La razón de esto es que los puntos de fantasía que anotarán sus jugadores titulares están directamente relacionados con lo que la versión de la vida real hace en su partido de fútbol real.

Tomemos como ejemplo al mariscal de campo de los 49ers, Brock Purdy. El domingo 22 de septiembre, los 49ers jugaron contra los Rams. Durante ese partido, Purdy lanzó aproximadamente 290 yardas con tres pases de touchdown y corrió aproximadamente 40 yardas con un balón suelto perdido. Lo que en una liga estándar de Yahoo equivale aproximadamente a 25 puntos de fantasía. A pesar de una fea derrota para los 49ers, este fue un día por encima del promedio para Purdy en términos de puntos de fútbol de fantasía. El equipo que tenga la mayor cantidad de puntos de su alineación titular al final de los partidos de fútbol de esa semana será el ganador de su enfrentamiento cara a cara de esa semana.

El equipo ganador tendrá un récord de 1-0, mientras que el equipo perdedor tendrá un récord de 0-1. Habrá 13 enfrentamientos cara a cara más en la temporada regular, 14 en total. Cada semana se jugará de la misma manera, lo que dará lugar a una victoria o una derrota en función de los totales de puntos combinados de su alineación titular. Al final de la temporada regular, los seis mejores equipos con el mejor récord de victorias y derrotas avanzarán a los playoffs, que también son enfrentamientos cara a cara. Finalmente, un equipo será el ganador de la liga y coronado como el campeón.

También existe algo llamado waiver wire que permite a los directores de equipo agregar a otros jugadores semanalmente que no fueron seleccionados y que tal vez tengan un rendimiento por encima de las expectativas. Puedes hacerlo directamente a través de la aplicación o el sitio web de fútbol de fantasía. Presentarías una solicitud de exención para el jugador que deseas (suena más complicado de lo que es). Luego tendrías que elegir un jugador de tu equipo para descartar, ya que cada plantilla tiene una cantidad limitada de lugares. La lista de exenciones ofrece a los directores de equipo la oportunidad de mejorar un equipo en dificultades o superar un mal draft. También brinda una oportunidad para que los directores de equipo superen una serie de lesiones en el equipo que seleccionaron (la historia de mi vida de fantasía).

Aunque el fútbol de fantasía se juega gratis, en última instancia es otra forma de juego, lo que ayuda a impulsar la popularidad del formato. Puedes jugar absolutamente gratis o unirte a una liga gratuita de Yahoo, pero también hay ligas pagas o ligas de “premio”. Las ligas de premio varían desde tarifas de inscripción de $5 hasta $2500. Lo que realmente ofrece el fútbol fantasy es una forma de aprovechar todo ese conocimiento futbolístico que de otro modo sería inútil y sacarle provecho, incluido el dinero potencial. Pero quizás lo más importante es que el fútbol fantasy ofrece muchísima diversión y otra razón para mirar el teléfono durante horas.

Si tienes curiosidad por aprender un poco más sobre el fútbol fantasy, nuestro editor en jefe Shawn Williams y yo estamos planeando lanzar un podcast el próximo mes para profundizar un poco más sobre cómo funciona el fútbol fantasy.



Artículo traducido por Paola Torres.