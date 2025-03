La controversia sobre la política del servidor de listas de correo electrónico de 4CD continúa luego de la investigación sobre el profesor de CCC y los cambios de política

El mes pasado, investigadores externos completaron una investigación sobre una lista de acusaciones de discriminación y violación de políticas relacionadas con el profesor de Contra Costa College, Asad Kabir, y miembros de la administración de 4CD.

En documentos obtenidos por The Advocate, los investigadores Atkinson, Andelson, Loya, Ruud y Romo, a través del abogado Abraham Escareno, determinaron que el Canciller Mojdeh Mehdizadeh y el Director de Recursos Humanos de 4CD, Jeffrey Michels, no discriminaron a Kabir con respecto a las acusaciones. Además, los investigadores descubrieron que al expresar su “opinión personal” en los correos electrónicos enviados a los servidores de listas del distrito, Kabir violó cinco políticas distritales distintas.

Dos artículos publicados anteriormente en The Advocate en 2024 revelaron cómo Kabir había sido puesto en licencia administrativa por enviar múltiples correos electrónicos sobre sus pensamientos sobre Israel y Palestina en los servidores de listas del distrito y cómo un evento de solidaridad en el CCC llamó la atención sobre una petición que pedía la reinstalación de Kabir y la creación de un foro designado que permitiría a los profesores y al personal del distrito hablar sobre temas relacionados con la justicia política y social.

Acusaciones y conclusiones

De las diez acusaciones presentadas en la investigación, siete se basaron en denuncias presentadas por Kabir que se referían a discriminación ilegal por parte de Mehdizadeh y Michels debido a sus afiliaciones políticas, religión o denuncias previas de discriminación. Los tres restantes cuestionaron si Kabir había expresado sus “opiniones personales” en los correos electrónicos que envió a los servidores de listas del distrito. Para respaldar sus quejas, Kabir comentó que Mehdizadeh, junto con otros profesores y miembros del personal del distrito, había enviado previamente correos electrónicos a listas de distribución de correo electrónico que incluían su opinión personal. Sin embargo, el investigador descubrió que se esperaba que Mehdizadeh enviara correos electrónicos que discutieran “cuestiones sociopolíticas que afectan a la comunidad” debido a su posición como canciller.

El investigador descubrió que los correos electrónicos que Mehdizadeh había enviado previamente a las listas de distribución de correo electrónico cumplirían con las políticas del distrito porque sus correos electrónicos “se relacionaban con la universidad o asuntos del distrito”, debido al hecho de que proporcionaban explicaciones sobre cómo los estudiantes y empleados del distrito se vieron afectados por tales problemas, qué estaba haciendo el distrito en respuesta y brindaron formas de apoyo a la comunidad del distrito.

Kabir también proporcionó al investigador 11 ejemplos de correos electrónicos que habían sido enviados por otras personas a los servidores de listas del distrito entre los años 2018-2021 como evidencia para respaldar la afirmación de que Michels lo había discriminado al emitir una carta de reprimenda por sus correos electrónicos. Sin embargo, la acusación correspondiente no fue fundada debido a que los ejemplos fueron enviados antes de que Michels se convirtiera en vicerrector asociado de recursos humanos del distrito.

Además, el investigador también descubrió que aquellos que enviaron correos electrónicos de respuesta a todos “aproximadamente en el mismo período de tiempo” que los correos electrónicos de Kabir sobre Israel y Palestina también recibieron cartas de advertencia debido al hecho de que ellos también expresaron sus opiniones personales en las listas de correo electrónico del distrito.

Kabir también habló durante comentarios públicos el 8 de noviembre durante una reunión de la junta de distrito donde mencionó la carta de advertencia que había recibido y afirmó que la había recibido debido a su religión. Pero después de que el investigador revisó los comentarios de Kabir, determinaron que no había hecho ninguna referencia a su religión y, por lo tanto, no comunicó que había sido discriminado por esa razón.

Debido al contenido de los correos electrónicos que Kabir envió el 21 de octubre de 2023, el 31 de octubre de 2024 y El 1 de noviembre de 2024, el investigador descubrió que Kabir expresó sus creencias personales sobre el conflicto entre Israel y Palestina y, por lo tanto, expresó sus “opiniones personales” y “no cumplió con todas las regulaciones y políticas relevantes”.

Como resultado, se determinó que Kabir había violado la Pauta de implementación de políticas 2012.01 del distrito que analiza el propósito y las pautas del distrito para las listas de distribución de correo electrónico y la Política de la Junta 5030 que considera la política de uso aceptable de tecnología del distrito.

Cuando se le preguntó cómo definió el distrito el término “opinión personal”, como se menciona en la Pauta de implementación 2012.01, Michels volvió a afirmar el propósito de las listas de distribución de correo electrónico.

“Las listas de distribución de correo electrónico cubiertas por la Guía de implementación están destinadas a anuncios, como publicidad de eventos en el campus o informar a los empleados sobre acciones del distrito que pueden afectar las condiciones laborales o a los estudiantes”, dijo Michels.

Después de que le dijeron a Kabir que el distrito investigará la situación, envió un correo electrónico a Michelle Seymoure, asesora universitaria y profesional del Distrito Escolar Unificado de West Contra Costa. En su correo electrónico, explicó que lo habían puesto en licencia administrativa, objetó las directivas que recibió de la administración del distrito, compartió copias de los correos electrónicos que había enviado en los servidores de listas del distrito, explicó que debido a las circunstancias no podría venir a clase y le pidió que compartiera su historia.

Además, Kabir también compartió lo que los investigadores consideraron “información confidencial” mientras hablaba en Full Circle de la revista de radio 94.1 FM KPFA.

Al hacerlo, el investigador determinó que Kabir violó el Artículo 29.1.6 de United Faculty sobre confidencialidad, la Política de la Junta 2056 sobre el Código de Ética del distrito y el Procedimiento de Recursos Humanos 1040.08, el Código de Comportamiento Ético del Empleado por violar la confidencialidad de la investigación y violar la confianza pública.

Una cita directa del documento dice: “Su negativa a seguir las directivas del Sr. Michels es insubordinada y su comunicación con Michelle Seymore es hostil, antagónica y muestra una falta de confiabilidad y respeto”. y que los comentarios que Kabir hizo sobre Michels y Mehdizadeh mientras estaba en Full Circle de 94.1 FM KPFA “violan los principios de confiabilidad y respeto, y son inconsistentes con los hechos”.

La situación laboral de Kabir y las clases canceladas

Además de la investigación, el distrito también le dio a Kabir una lista de directivas a seguir para evitar nuevas medidas disciplinarias o la terminación de su puesto como profesor.

De acuerdo con las directivas descritas en el documento, Kabir debía leer y cumplir con el contrato del distrito y United Faculty (UF), revisar el contenido de cualquier correo electrónico futuro que planea enviar a todos los profesores o en los servidores de listas del distrito durante el semestre de primavera de 2025 para certificar que el correo electrónico no violaba las políticas del distrito con el decano del área y tener en cuenta la ley y la política del distrito que prohíben las represalias contra cualquier persona involucrada en la investigación de la denuncia.

Sin embargo, tras la conclusión de la investigación, Kabir decidió hacer una declaración a la administración del distrito donde expresó abiertamente su desacuerdo con las conclusiones y condenó al distrito por sus acciones.

“21 de enero de 2025 Estimada Micaela Ochoa, Vicerrectora Ejecutiva de Servicios Administrativos En respuesta a las conclusiones del 30 de diciembre de 2024 sobre la investigación del Distrito de Colegios Comunitarios de Contra Costa sobre acusaciones de mi aptitud para enseñar y violaciones de las políticas del distrito, y mi queja de discriminación ilegal, debo declarar que no estoy de acuerdo con las conclusiones. Llevo 20 años enseñando y nunca tuve ningún conflicto o caso de “insubordinación” con la administración. Si uno lee estos “hallazgos” y la “carta disciplinaria” emitida el 19 de enero de 2025, uno se pregunta cuál fue el problema. Todo el contenido de mi objeción de conciencia al genocidio en Gaza ha desaparecido, convirtiendo toda la cuestión en un caparazón burocrático sin contenido, un capullo sin mariposa. Las posesiones y posiciones se derretirán como el hielo y nuestras obras permanecerán, hermanos míos. También en la época nazi se podía utilizar el mismo lenguaje para detener la objeción de conciencia al exterminio de los judíos. También podrían mencionar tantos “códigos éticos” burocráticos para encubrir su culpabilidad ética en el genocidio. ¿Te gustaría ser recordado como ellos? Es inútil, el emperador está desnudo, la Corte Internacional de Justicia, la Corte Penal Mundial, Amnistía Internacional, Human Rights Watch, el Centro de Derechos Constitucionales (EE.UU.), el relator especial de la ONU sobre los territorios palestinos ocupados, la Voz Judía por la Paz y la Red Internacional Judía Antisionista han declarado que Israel ha estado cometiendo genocidio en Gaza. Hasta ahora, catorce países se han sumado o han manifestado su intención de unirse al caso de genocidio de Sudáfrica contra Israel ante la Corte Mundial. Incluyen Bélgica, Bolivia, Chile, Colombia, Cuba, Egipto, Irlanda, España, Libia, Maldivas, México, Nicaragua y Türkiye. Además, el emir jeque Tamim bin Hamad Al-Thani de Qatar acusó a Israel de cometer un “genocidio colectivo” en Gaza. La Sala de Cuestiones Preliminares I de la Corte Penal Internacional emitió órdenes de arresto para dos personas, el Sr. Benjamin Netanyahu y el Sr. Yoav Gallant, por crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra cometidos desde al menos el 8 de octubre de 2023 hasta al menos el 20 de mayo de 2024, día en que la Fiscalía presentó las solicitudes de órdenes de arresto. ¿Quiere Contra Costa College District ser una de esas instituciones que, bajo el pretexto de que “algunos profesores y personal” (léase “sionistas” y defensores del estado de apartheid de Israel) se oponen a la mayoría de los profesores y el personal que desean protestar contra el genocidio en Gaza y, en consecuencia, deciden aplicar estrictamente la Política de la Junta 5030 que se ha aplicado de manera desigual y rara vez desde 2003? Las cartas que me envió la administración eluden por completo el contenido de mi denuncia por discriminación política ilegal. Es como quitarle vida a la vida y luego buscar discriminación en la piel muerta de las políticas burocráticas. Miren dentro de sus corazones, mis hermanas y hermanos, no en formalidades y lenguaje legal. En el momento de la presidencia de Trump, que en el día de su toma de posesión ordenó el inicio de deportaciones masivas de inmigrantes en los EE. UU. y asfixiará la libertad de los oprimidos, incluidos los palestinos y los objetores de conciencia al genocidio en Gaza, el Distrito Universitario de Contra Costa decide impedir estrictamente que los profesores y el personal hablen en nombre de los inmigrantes y se organicen para la concientización y protestas antirracistas y antigenocidios en su lista de servidores Todos los Empleados, mientras que otras universidades como el Distrito Universitario de Peralta permiten tales interacciones? En lugar de admitir que la Política 5030 de la Junta se aplicó de manera desigual, específicamente desde el 7 de octubre de 2023, cuando comenzó el genocidio en Gaza, y derogar esta política, para que los profesores y el personal puedan participar abiertamente en la discusión de cuestiones sociopolíticas urgentes, respetando su autonomía y sus buenos juicios, la administración me ha pedido que esté de acuerdo con sus “hallazgos” y que envíe todos los correos electrónicos que deseo enviar al servidor de listas de correo electrónico de todos los profesores al decano para que decida si es políticamente neutral para ser publicado. Es como poner a un criminal en libertad condicional. Estas leyes y regulaciones le atan las manos a la espalda. Por lo tanto, los profesores y el personal no pueden confrontar las políticas de ultraderecha de la administración Trump en un discurso común entre ellos en la lista de correo de todos los empleados. Como mencioné en mi carta del 15 de noviembre de 2024, debido a que usted y la administración decidieron cometer injusticia y silenciarnos ante el genocidio, privan del espacio de solidaridad ante los horrendos acontecimientos que nos esperan en el futuro. Estoy orgulloso de que esta respuesta permanezca en mi archivo para la posteridad, para que la gente sepa que no guardé silencio cuando ocurrió el genocidio en Gaza impulsado por dinero y armamento estadounidenses. Mis mejores deseos, Asad Kabir Departamento de Humanidades y Filosofía CC: Kimberly Rogers, presidenta de la CCC Jason Berner, vicepresidente de Equidad e Instrucción, CCC Jeffrey Michels, Vicerrector Adjunto, Recursos Humanos Marina Crouse, presidenta de la Facultad Unida de 4CD Jason Mayfield, director ejecutivo, Facultad Unida de 4CD Mojdeh Mehdizadeh, Canciller del Distrito Universitario de Contra Costa”

Como consecuencia de su correo electrónico, los tres cursos que se le asignó a Kabir para impartir en el semestre de primavera de 2025 fueron cancelados y, a partir de la publicación de este artículo, Kabir permanece en licencia administrativa.

Cambios de política

En respuesta a la situación, la UF y el Distrito de Colegios Comunitarios de Contra Costa (4CD) se reunieron y colaboraron para crear un memorando de entendimiento (MOU) con seis procedimientos actualizados a los procedimientos preexistentes para dictar cómo el distrito maneja casos futuros de violaciones de la política del servidor de listas de correo electrónico.

Según el MOU, los miembros de la facultad que hayan recibido una carta de advertencia específicamente por el mal uso de las listas de distribución de correo electrónico del distrito ahora pueden hacer que el distrito rescinda la directiva para excluir a dicha facultad de las listas de distribución de correo electrónico si firman y envían una carta al Vicecanciller Asociado, Oficial de Recursos Humanos, indicando que han leído las políticas, procedimientos y pautas pertinentes del distrito y se comprometen a cumplirlas.

Sin embargo, los miembros actuales o futuros de la facultad que hayan recibido o recibirán cartas de advertencia por violar las políticas de la lista de distribución de correo electrónico y que opten por no estar de acuerdo por escrito con el cumplimiento de las políticas recibirán instrucciones de no enviar más correos electrónicos a dichos servidores de listas. Aquellos que violen cualquier política del servidor de listas de distribución de correo electrónico en más de una ocasión podrían recibir medidas disciplinarias por parte del distrito.

En el futuro, el distrito también incluirá una referencia al proceso de envío de la carta antes mencionada que permitiría a los profesores recuperar el acceso a los servidores de listas de correo electrónico en cartas de advertencia específicamente por una primera violación de cualquier política de listas de distribución de correo electrónico.

Debido a la naturaleza relacionada con el trabajo de los servidores de listas del distrito, los procedimientos actualizados describieron que los miembros del cuerpo docente a quienes se les ha dicho que no envíen correos electrónicos en los servidores de listas del distrito aún pueden solicitar que el decano envíe en su nombre un anuncio relacionado con el trabajo que cumpla con la Pauta de implementación 2012.01.

La UF y 4CD esperan iniciar negociaciones formales sobre aperturas en febrero de este año y el MOU establece que “UF y 4CD continuarán trabajando en colaboración en cuestiones relacionadas con la tecnología y las comunicaciones, cuando dichas cuestiones afecten las condiciones laborales y sean temas apropiados para la negociación colectiva”.

Respuesta de los estudiantes y la administración.

Los profesores y el personal del departamento de humanidades y filosofía del CCC se han visto afectados por la ausencia de Kabir y han expresado su decepción por el despido de lo que muchos han descrito como un profesor y colega muy estimado.

“La decisión me sorprendió y me decepcionó, porque el profesor Kabir era un miembro valioso y respetable del departamento”, dijo Michael Kilivris, presidente del departamento de humanidades y filosofía del CCC. “Impartió clases que otros profesores no estaban tan interesados ​​en impartir, por ejemplo, fuera del campus de la Academia MIT”.

La Dra. Ina Kelleher, profesora asistente de humanidades y filosofía en CCC, explicó que Kabir era responsable de impartir la mayoría de las clases de filosofía y que dejaba una impresión duradera en sus alumnos.

“Realmente fue un pilar de nuestro departamento de filosofía”, dijo Kelleher en una entrevista telefónica. “Definitivamente, otros estudiantes en mis clases han hablado de él con cariño, se refieren al contenido de sus clases y a sus conferencias con regularidad, así que creo que ha tenido un gran impacto realmente positivo en nuestros estudiantes”.

A medida que el período de licencia administrativa de Kabir continúa extendiéndose, algunos han informado que ha habido poca correspondencia entre el distrito y los miembros del departamento de humanidades y filosofía sobre la situación. Kilivris explicó que no estaba involucrado en la contratación de sustitutos para impartir las clases del profesor Kabir, pero que le hubiera gustado trabajar con la administración del distrito para hacer la transición más fluida.

“Creo que hubiera sido mejor para el departamento y los estudiantes afectados si hubiéramos colaborado más en la dotación de personal para las clases”, dijo Kilivris. “Tengo más relación con el profesorado adjunto de este departamento. Podría haberme acercado a ellos y, idealmente, haber podido reponer el personal de la clase en un corto período de tiempo”.

Varios profesores de humanidades y filosofía del CCC sintieron que había una falta de comunicación por parte de la administración del distrito en lo que respecta a la situación con el profesor Kabir. La falta de información sobre su situación laboral ha contribuido a un futuro incierto tanto para los estudiantes como para los profesores en lo que respecta a Kabir y sus clases.

“La administración no me ha comunicado a mí ni a todo mi departamento lo que está sucediendo, por lo que existe una sensación de incertidumbre y no me siento informado sobre cuál es la situación”, dijo Kelleher. “Me enteré [de que Kabir había sido puesto en licencia administrativa] de segunda mano, lo cual fue una forma realmente terrible de descubrir qué estaba pasando con mi colega”.

Como muchos, Kelleher mencionó que la situación con Kabir ha puesto de relieve la naturaleza contradictoria de la justicia social dentro del distrito. A pesar de las afirmaciones de que el distrito valora la libertad académica, algunos miembros del profesorado sienten que la falta de comunicación abierta y apoyo administrativo ha desalentado los debates abiertos sobre la justicia social.

“Creo que todo lo que necesitamos es espacio y apoyo administrativo y es posible un diálogo muy productivo, generativo y pacífico”, dijo Kelleher. “Pero necesitamos contar con el apoyo de nuestros administradores y fomentar una cultura de transparencia en la que las cosas no se mantengan en la oscuridad”.

A pesar de los continuos llamados para la implementación de un espacio en línea designado para hablar sobre política, justicia social u otros temas importantes, el distrito aún tiene que abordar formalmente tales demandas de la petición del semestre pasado.

“Encontrar una lista de correo o plataforma alternativa podría satisfacer a todas las partes y abrirla a todos los que estén interesados ​​en unirse”, dijo Magdy Hussein, profesor de negocios en Diablo Valley College. “El distrito debe garantizar la seguridad de los profesores y estudiantes contra represalias debido a sus opiniones y afiliación política”.

Cuando se le preguntó si actualmente existe un espacio apropiado en persona o un foro en línea para que los profesores y el personal del distrito discutan temas relacionados con la política o la justicia social sin violar ninguna de las políticas o pautas del distrito, Michels explicó que los campus se utilizan con frecuencia como lugares para tales discusiones.

“Los profesores, el personal, los administradores y los estudiantes tienen la capacidad de reunirse y discutir temas en el campus y, por supuesto, esto sucede con regularidad”, explicó Michels en un correo electrónico. “Tanto los grupos de empleados como los de estudiantes a menudo reservan las instalaciones del distrito para todo tipo de eventos, incluidos foros de discusión y debate”.

Sin embargo, Michels no respondió cuando se le hizo una pregunta de seguimiento sobre si el distrito ya tenía o crearía un espacio en línea para que los profesores y el personal discutieran temas relacionados con la justicia política o social sin violar las políticas del distrito. Si bien los empleados de 4CD comparten opiniones diferentes sobre la posible creación de una plataforma en línea para la discusión por parte del distrito, muchos están de acuerdo en que los correos electrónicos de Kabir a los servidores de listas del distrito no deberían haber resultado en su suspensión administrativa.

“En cualquier escenario, esto debería haberse manejado de manera diferente, especialmente porque estamos viviendo un evento de genocidio excepcional y sin precedentes que se transmite en vivo”, dijo Hussein.

A pesar de la prolongada ausencia de Kabir y la cancelación de sus clases, muchos siguen siendo optimistas de que se le permitirá volver a enseñar en el CCC. “Tengo la esperanza de que pueda regresar y ser parte del departamento nuevamente”, dijo Kilivris.