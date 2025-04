Una presentación a nuestra nueva jefa del departamento culinario Chef Elizabeth Schwarz

Elizabeth Schwarz comenzó como jefa de cocina este semestre de primavera. El chef Schwarz trabajó con el anterior jefe de cocina del CCC, Nader Sharkes, durante 13 años. Chef Schwarz es ex alumno de DVC y ex alumno de Chef Sharkes y ahora dirige el departamento culinario de CCC siguiendo el legado de Sharkes.

¿Hace cuánto que conoce al chef Nader?

Lo conozco desde hace varias décadas, fui alumno suyo y luego comencé a trabajar en la industria. Luego encontré la oportunidad de unirme como pasante a través del programa de excelencia docente del Dr. Benjamin y eso fue lo que me trajo aquí. Siempre me ha encantado enseñar cuando trabajas en la cocina de un restaurante, enseñas y aquí tienes la oportunidad de enseñar a tiempo completo.

¿Qué te llevó inicialmente a la cocina?

Hubo un tiempo en el que quería ser pastelero y fui a la escuela de cocina con ese objetivo en mente. De hecho, terminé consiguiendo trabajos en el lado salado desde el principio, así que nunca volví tanto a la pastelería. He sido muy feliz trabajando en la comida salada y en ese lado de la cocina. Amo la comida, me encanta aprender sobre comida y trabajar con personas y todo eso me ha mantenido satisfecho e interesado en trabajar en el campo culinario.

¿Dónde has trabajado?

La mayor parte de mi tiempo he trabajado en una bodega en Livemore, he trabajado en catering y como consultor de investigación y desarrollo para un nuevo grupo de restaurantes. También trabajé para abrir y operar un café corporativo para una filial de Capital One, también hice pequeñas operaciones, como un club náutico del que no recuerdo el nombre, que fue uno de mis primeros trabajos. Ahora que eres el jefe de cocina, ¿has realizado algún cambio? Creo que cada persona, cada directivo, cada docente tiene su propia personalidad y forma de interactuar con los demás. En este caso con estudiantes, con compañeros, con invitados, vemos muchos invitados pasar por nuestro restaurante todos los días. Entonces, diría que mi forma de hacerlo es probablemente un poco diferente a la del Chef Nader y a la de cualquier otra persona. Todos somos diferentes, pero como he trabajado aquí durante tanto tiempo con el Chef Nader, él ciertamente me ha capacitado sobre la forma en que operamos el comedor donde pasé la mayor parte de mi tiempo hasta ahora. Pero, por supuesto, también quiero agregar mi nota personal. Diría que una cosa que hemos hecho es agregar muchas más verduras al menú, pero eso no quiere decir que eso fuera un problema en el pasado. Tenemos muchas verduras disponibles y esta fue una buena oportunidad para ampliar esa oferta.

¿Cuál es su visión para los estudiantes del programa culinario?

Mi visión es apoyar a cada estudiante hacia el éxito. Quiero que los estudiantes descubran todo su potencial y reconozcan todo su potencial, me da un gran placer ver a la gente triunfar. Creo que es un momento muy feliz de reconocer que alguien está haciendo algo bien. Además, por supuesto, cuando fallamos, también es una gran oportunidad de aprendizaje. Mi visión es ayudar a las personas a alcanzar su visión de lo que quieren hacer de forma permanente o al menos durante su tiempo en la industria culinaria. Tal vez apoyarlos de la misma manera que me apoyaron a mí. Tuve algunos mentores muy amables y serviciales a lo largo de mi carrera y creo que eso ciertamente me ayudó a seguir adelante con lo que quería hacer.