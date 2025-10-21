(Billy) Adoración de ídolos en la Iglesia del Rock ‘n Roll

Nací con dos semanas de retraso y he estado corriendo para ponerme al día desde entonces, así que no es de extrañar que me perdiera la inauguración del concierto de Billy Idol del 14 de septiembre (con Joan Jett & The Blackhearts) en el Greek Theatre de Berkeley. Mi novia me había regalado amablemente entradas de improviso. Nos apresuramos como un torbellino para prepararnos, estabilizarnos y salir y aparecimos justo cuando Jett estaba moviendo a la multitud con una interpretación deslumbrante de “I Love Rock ‘n Roll”. Mientras llegamos tarde a la moda, como siempre mi amada me eclipsó con su glamoroso atuendo.

Para su información, si nunca han estado (y hasta ahora yo no lo había hecho, a pesar de vivir en Berkeley desde 2012), el Teatro Griego William Randolph Hearst es un anfiteatro de 8.500 asientos construido en la ladera de una colina. Es un lugar fantástico para ver un espectáculo y el ambiente es increíble, con jóvenes universitarios y músicos de la vieja escuela mezclándose por la causa común del rock. Después de subir las escaleras que parecen templos, giramos a la derecha para relajarnos un momento en el entresuelo.

Cuando Billy tomó el micrófono fue algo espiritual, similar a un predicador manipulando serpientes. Esta sobrenatural noche de septiembre, el sermón sinfónico incluyó estándares y temas más nuevos de su reciente álbum, “Dream Into It. Todas las festividades fueron parte de la gira promocional, y tal vez un recordatorio para que el Salón de la Fama del Rock ‘n Roll le permitiera entrar a sus salones sagrados para que él también pudiera armar un poco de infierno allí. Los aspectos más destacados incluyeron sus clásicos con muchos sintetizadores como “Eyes Without a Face”, chispas post-punk al estilo “Rebel Yell” y el sensual chisporroteo en “Cradle of Love”.

La característica mueca de desprecio de Billy todavía está ahí, pero ahora está tocada con solo un sonrojo de Survivor ‘s Guilt.

Story continues below advertisement

De hecho, fue un “Bonito día para… ¡ir a girar otra vez!” (qué nombre tan inteligente) y me siento bendecido de haber podido ver este programa. Billy Idol fue un general durante la “Second British Invasion” de artistas new wave/synth-pop que dominaron las ondas y las listas musicales de Estados Unidos en el apogeo de MTV de los años 1980, y sigue siendo uno de nuestros almirantes más acérrimos en lo que yo llamo “the war on boredom“. Sin embargo, él y la Madrina del Punk no fueron los únicos miembros de la realeza del rock que tuvimos a nuestra disposición.

Bajo la atenta mirada del Campanile de UC Berkeley, el gurú de la guitarra y co-conspirador de Idol Steve Stevens lanzó una versión de “Over the Hills and Far Away” de Led Zeppelin mientras una espesa sopa de niebla descendía sobre nuestra congregación. Estuvimos al tanto de un homenaje al “

Prince of Darkness ” Ozzy Osbourne y lo único que faltaba era una pira funeraria épica con fuegos artificiales para enfatizar.

Jessica Childress mantuvo el volumen en las voces de fondo, junto con la artista Kitten Kuroi tocando notas altas etéreas. Su actuación elevó el concierto a niveles operísticos. Ese día hacía “Hot in the city ”, pero estos gatos no podrían haber estado más frescos esa noche.

También hubo mucho material nuevo del nuevo álbum conceptual, elegantemente entrelazado. Con nueve canciones ajustadas y una duración de aproximadamente treinta y cinco minutos, es perfecto para viajes cortos. Este álbum hace eco con fuerza de “The Before Times”, cuando nuestros peores problemas de la cultura pop antes de la pandemia intentaban encontrar estacionamiento. Personalmente sufrí varias punzadas de nostalgia al escuchar este avivamiento. Si los álbumes fueran colores, este sería el naranja, el color de la rebelión. Está empapado del olor sudoroso del punk rock ruidoso y desagradable. Debo admitir, sin embargo, que si bien Idol ofrece un gran espectáculo, el álbum en sí deja mucho que desear en comparación. Pero si eres como yo, te encontrarás revisando algunos de estos pegadizos gusanos más de una vez. Los que más me llamaron la atención fueron:

“Too Much Fun. Una fanfarronería humilde y una advertencia a partes iguales, que captura el espíritu de sus primeros éxitos y se puede cantar al instante. Con un gancho festivo que la mayoría puede respaldar, espero que esto crezca hasta convertirse en un estándar en sus actuaciones en el futuro. Esta es mi canción favorita porque es la más cruda, personal y honesta. Prácticamente puedes escuchar la Verdad goteando por los parlantes.

“People I Love”. La más agridulce, tratar la cabina de grabación como un confesionario. Las reflexiones sobre las invitaciones perdidas a fiestas de cumpleaños me impactan mucho, pensando en mi familia lejana.

“Still Dancing”. Un sujeto tan definitivo. ¡Déjalos siempre con ganas de más! Con el fervor de “White Wedding”, el agrado del público de “Rebel Yell” y la cavilación de M.C. La obra de arte de Escher, esta devolución de llamada a “Dancing With Myself” es la oda de Billy a los Días de Gloria que mantendrá a sus fanáticos saltando en los estadios o saltando en calcetines mientras pelean con aspiradoras el Día de la Limpieza.

Este es el tipo de canción que desearía tener en una cinta de casete para cuando la red eléctrica se caiga debido a los piratas informáticos o las erupciones solares y todo vuelva a la tecnología analógica.

Mientras tanto, aquí hay algunos programas que llegan al griego y enlaces para escuchar los setlists de la noche.

Joan Jett & The Blackhearts Setlist

Billy Idol Setlist