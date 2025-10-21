Salud sobre ruedas: CCC amplía el acceso de los estudiantes con una clínica móvil

Ha aparecido una clínica de salud móvil en Comet Way. La camioneta de salud móvil de Contra Costa Health es una nueva incorporación al campus de Contra Costa College, pero tiene profundas raíces dentro del condado, ya que comenzó en las escuelas secundarias circundantes en la década de 1980 y ahora ha podido prestar servicios a cuarenta escuelas en el condado de Contra Costa.

“Al llevar la atención médica al campus, estamos eliminando barreras y brindando a los estudiantes una manera fácil de concentrarse en su salud”, dijo el Dr. Grant Colfax, director de salud del condado.

El canciller de 4CD, Mojdeh Mehdizadeh, también expresó su apoyo al programa.

“Alentamos a nuestros estudiantes a priorizar su salud física y mental, y este es sólo un ejemplo de cómo nuestras universidades capacitan a los estudiantes para que se preocupen por su bienestar”, dijo Mehdizadeh.

La clínica de salud móvil parece alinearse con el objetivo del departamento de salud del condado, que es llevar atención médica a quienes no pueden recibir la atención necesaria, según su sitio web.

Ahora ha llegado a CCC y sus dos escuelas hermanas, Diablo Valley College y Los Medanos College.

Puede encontrar la clínica en el campus todos los miércoles, excepto el segundo miércoles del mes, de 1 a 4:30. Están en Comet Way, en el extremo opuesto de la zona para dejar y recoger a los estudiantes, en una casa rodante grande etiquetada como clínica de salud móvil.

El programa tiene como objetivo ayudar a estudiantes menores de 21 años, con servicios confidenciales de salud reproductiva, como anticonceptivos, pruebas de ETS, pruebas de embarazo, abortos asistidos, chequeos físicos y educación sexual general, según Elei Delago, especialista en educación para la salud que ha estado en el programa durante dos años.

Incluso para los mayores de 21 años, el programa puede ofrecer asistencia para personas con Medicare.

Delago insta a los estudiantes a comunicarse con el (925)239-9032 si tienen alguna pregunta o desean programar una cita, aunque también aceptan visitas sin cita previa.