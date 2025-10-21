Artista veterana de CCC cumple 90 años

Eddie Mure ha sido una presencia enriquecedora en el Departamento de Arte de Contra Costa College durante más de dos décadas como voluntario.

Ella ayuda pacientemente a los estudiantes con su trabajo de escultura, animándolos y aconsejandoles mientras trabajan duro en la cerámica y otros trabajos.

Entonces, cuando Mure cumplió 90 años esta semana, estudiantes, instructores y familiares se presentaron para celebrar en una exposición de arte que el departamento organizó el 29 de septiembre en honor a su cumpleaños.

“Ella ayuda a nuestros estudiantes a cuidar nuestro estudio , y mantiene el Estudio, y ha hecho mucho por nuestros estudiantes”, dijo el profesor de arte Jiajun Lu, también conocido como JJ. “Los estudiantes aman a Eddie; ella les ayuda a terminar las tareas”.

“Me llaman cariñosamente ‘abuela’, un nombre que aprecio”, dijo Mure.

Mure conocía el campus desde su época de finales de la década de 1970, cuando había tomado cursos de artes culinarias y gestión empresarial. Después de jubilarse, regresó al CCC en 1998 y se matriculó en una clase de escultura. Regresar fue como volver a casa, dijo Mure. Su primera clase de arte fue con Richard Akers, entonces presidente del departamento de Arte. Resultó ser una de las mejores decisiones de su vida.

En 2002, dos años después de comenzar sus clases de arte, Akers la invitó a trabajar como voluntaria en el estudio de escultura.

“Habiendo perdido recientemente a mi esposo, estaba agradecida por la oportunidad de contribuir y mantenerme conectada”, explicó Mure. El voluntariado se convirtió en una experiencia sanadora y profundamente gratificante. Mure ha sido voluntaria del estudio de escultura durante 23 años.

Desde hace muchos años trabaja con innumerables estudiantes creativos y en su propio arte.

“Después de jubilarse, puso mucha pasión y energía en el estudio de estudio”, dijo Lu. “Ella es una muy buena artista”. Sus alumnos aprendices están de acuerdo.

“Me gusta mucho su estilo”, dijo Dominic Perry, uno de los estudiantes que trabajó estrechamente con ella.

Otro de sus alumnos expresó alegría al ver su obra de arte después de recibir su ayuda.

“Ella es tan dulce y encantadora”, dijo el estudiante Rick Chen. “La obra de arte de Eddie es tan hermosa y me sorprendió porque nunca antes había visto su trabajo y era increíble”.

Mure habló amablemente sobre su tiempo en Contra Costa College .

“CCC es realmente un lugar especial donde personas de todas las edades vienen a perfeccionar sus habilidades creativas”, dijo Mure. “A lo largo de los años, he visto a muchos estudiantes perseguir sus pasiones y desarrollar carreras en el arte”.