California aprueba una ley para mejorar la forma en que los estudiantes de California aprenden a leer

El gobernador Gavin Newsom firmó el proyecto de ley 1454 de la Asamblea el martes en la Escuela Alexander Science Center, lanzando un esfuerzo a nivel estatal para mejorar la forma en que los estudiantes de California aprenden a leer.

La ley, redactada por el presidente de la Asamblea, Robert Rivas, incluye $200 millones en el presupuesto estatal para implementar la medida, que empodera a los maestros y está respaldada por décadas de investigaciones revisadas por pares.

“El estado de California creó una nueva era de instrucción de alfabetización, desarrollando y adoptando estándares críticos durante las últimas cuatro décadas, la adopción de materiales curriculares que están alineados con los mejores estándares y marcando el comienzo también de una nueva era de desarrollo profesional para nuestros grandes educadores en el estado de California alineados con esos estándares”, dijo el Superintendente del Distrito Unificado de Los Ángeles, Alberto Carvalho.

AB 1454 ayuda a los maestros y administradores a brindar instrucción alineada con el marco y apoyar a los estudiantes de inglés de manera efectiva. También exige la adopción de materiales educativos que sigan el marco y las investigaciones recientes.

“AB 1454 es un hito para los estudiantes y maestros de California. Reafirma el compromiso del estado de ayudar a 1,1 millones de niños estudiantes de inglés en California a desarrollar sólidas habilidades de alfabetización y lenguaje a través de una instrucción basada en las artes del lenguaje inglés y el marco de desarrollo del idioma inglés de California, nuestra base basada en investigaciones para la educación de alfabetización”, dijo Marta Hernández, directora ejecutiva de Californians Together.

Los resultados de las pruebas estatales muestran que los estudiantes de California lograron avances en artes del lenguaje inglés este año, con un 48,81% cumpliendo o superando el estándar estatal en 2025, un aumento de 1,77 puntos porcentuales con respecto a 2024, según datos del Departamento de Educación de California.

El aumento se produce tras inversiones a nivel estatal en alfabetización y formación de profesores. Dos años antes, solo el 46,66 % de los estudiantes alcanzaron el punto de referencia de inglés, lo que marca una mejora constante desde 2023.

“Leer es más que pronunciar palabras. Se trata de encontrar significado, combinar la fonética y la fluidez con el lenguaje oral, escribir con conocimientos previos y comprensión, y el desarrollo del idioma inglés. Estas son las habilidades que permiten a los estudiantes, incluidos los estudiantes multilingües, prosperar como lectores, escritores y pensadores”, añadió.

A pesar de los tiempos difíciles y las opiniones divididas de aquellos días, el proyecto de ley fue aprobado por unanimidad, una rara muestra de unidad entre los legisladores que, según sus defensores, ponen a los niños en primer lugar.

El defensor de la educación Marshall Tuck de EdVoice dijo que AB 1454 beneficiará a todas las aulas de escuelas primarias y secundarias del estado. “Los estudiantes tendrán materiales educativos que estén alineados con lo que la ciencia y la investigación dicen que son las formas más efectivas para que los niños aprendan a leer”, dijo.

El gobernador Gavin Newsomdijo que una revisión independiente del primer grupo de escuelas comunitarias mostró “una mejora extraordinaria en la reducción de suspensiones, reducción del ausentismo crónico y avances tan necesarios en matemáticas y lengua y literatura inglesa”.

“Está funcionando”, dijo Newsom, y agregó que el programa ahora se está ampliando a todo el estado como parte de las inversiones en educación sin precedentes de California.