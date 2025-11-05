‘Le doy todo el crédito a mi familia:’ John Márquez reflexiona sobre su servicio y logros en West Contra Costa

Márquez, fideicomisario de la Junta Directiva del Distrito de Colegios Comunitarios de Contra Costa y defensor de la comunidad desde hace mucho tiempo, es considerado uno de los padres fundadores de lo que Contra Costa College se ha convertido hoy.

Casi la mitad de la matrícula de Contra Costa College está formada por estudiantes latinos. Algunos lo atribuyen al trabajo de Márquez y otros líderes latinos que han sido parte de la historia de la universidad.

Recuerda haber recorrido los caminos como uno de los pocos latinos en la universidad en 1968. La falta de representación latina lo obligaría a reclutar más estudiantes latinos para la universidad, dijo. “Miré a mi alrededor y no vi a ninguna persona que se pareciera a mí. Y lo cuestioné, ¿sabes?”, dijo.

“No había profesores, muy pocos estudiantes que se parecieran a mí”.

“Pedí permiso para reclutar (estudiantes latinos de secundaria)… Nosotros (el equipo de reclutamiento de Márquez) convencimos a la administración para que nos permitiera reclutar para recomendar a un miembro del cuerpo docente latino, Alfred Zúñiga. Pasó 43 años en el campus. Fue el primer latino, y fue a través de su liderazgo que terminamos con un departamento”. Dijo Márquez.

Sus esfuerzos llegarían a ser cofundador del departamento de Estudios La Raza en Contra Costa College y servir como miembro de la facultad. También fundó el Club Latino de la universidad.

Nacido en Taos, Nuevo México, Márquez se crió en la granja de su abuelo hasta los 13 años, donde su familia tomó la audaz decisión de permitirle asistir al seminario en Barcelona, ​​España, casi 10 años después del final de la Segunda Guerra Mundial.

“Llegué y fui discriminado por los españoles, decían que era moreno e indio. Durante dos años tuve que aguantar eso”. dijo. “Se rieron de mí por mi español. Yo hablaba español chicano, mientras que, por supuesto, todos los demás hablaban español castellano, así que se rieron”.

Más tarde regresaría a los EE. UU., donde pasaría un año más en Taos antes de mudarse a Bishop, California, una pequeña ciudad junto a los nativos americanos Paiute-Shoshone, donde los vaqueros eran parte de la población de Bishop. Recuerda estar dividido entre dos mundos, donde los vaqueros lo llamaban indio, mientras que los indígenas americanos lo llamaban demasiado liviano.

“Y eso probablemente no me ayudó en mi comportamiento, porque estaba cambiando muchas culturas en mi vida”, dijo. “Así que cuando llegué a Bishop, ya era rebelde”.

Márquez se alistó en el ejército después de la escuela secundaria, se convirtió en paracaidista y oficial de policía militar, y pasó este tiempo destinado en Alemania y el Líbano, de donde atribuye gran parte de sus habilidades de liderazgo.

Desde su elección en 2010, Márquez se ha desempeñado como el actual administrador del Distrito 1 de la Junta Directiva del Distrito de Colegios Comunitarios de Contra Costa, representando a Contra Costa College, la escuela que él considera su hogar, y sus alrededores.

Anteriormente, Márquez comenzó su trabajo profesional en Richmond como especialista en relaciones humanas. Posteriormente fue reclutado para trabajar como Comisionado Laboral Adjunto para el estado de California. Trabajó para el estado durante dos años hasta que se jubiló anticipadamente, mientras abría otra puerta de participación en la ciudad.

Esa nueva puerta llevaría a Márquez a convertirse en el primer latino en formar parte del Concejo Municipal de Richmond, siendo originalmente designado para el concejo en 1985, pero luego ganando una elección para ese puesto en 1987. Fue elegido nuevamente en 1993 y dos veces más en 1997 y 2004. En 1990 y 1998, sirvió como vicealcalde. En 2001, Márquez perdió su escaño durante una candidatura a la alcaldía, pero fue reelegido en 2004 y 2006 como vicealcalde, hasta que fue derrotado en la reelección en 2008.

Durante ese lapso, abogó por la diversa población de la ciudad, especialmente los residentes indocumentados, y fomentó iniciativas comunitarias. También jugó un papel clave en la fundación de la celebración del Cinco de Mayo en Richmond.

Sería reconocido como el Hispano del Año 2006 del Condado de Contra Costa, donde fue honrado por una resolución de la asamblea de California por sus años de servicio distinguido y destacado servicio comunitario por parte del difunto asambleísta estatal Robert Campbell, quien, según Márquez, fue su mentor en gran medida.

“Él me ayudó mucho. Fue un gran mentor para mí… no sólo cuando trabajé con la ciudad de Richmond, sino cuando trabajé para el estado”, dijo Márquez sobre Campbell.

Esta ayuda no vendría sólo de la oficina, ya que Márquez le da crédito a gran parte de su familia por el liderazgo que ha desarrollado y practicado en East Bay.

“Creo que obtuve la mayor parte de eso de mi abuelo porque mi abuelo era un tipo de persona sensata, y con mi papá, quien con él, no había ningún trabajo que él no aceptara”, dijo Márquez. “Y, por supuesto, mi mamá ayudó a criar a sus hermanos y hermanas, ya sabes, así que ahí es donde todo eso vino a mí, y crecí alrededor de eso, así que tal vez de ahí viene, todo comienza en el hogar”.

Al crecer con sus padres y sus colegas, quienes dejaron un impacto continuo, este se ha filtrado visiblemente en la comunidad a la que sirve. Al crecer como mexicano-estadounidense, no sólo ha cosechado el progreso del liderazgo y la representación latina, sino también las dificultades de estar aislado y descartado en su camino por este país.

Mientras reflexiona sobre la caminata en su conjunto, una cosa dice e insta a la generación más joven de latinos: no se rindan.

“No pierdan la esperanza, porque se necesitará mucha gente y mucho trabajo”.

“Hay que creer, creer y en el Todopoderoso. Sí, pienso en el aterrizaje, pienso en lo que podría haber pasado y todo lo que no habría pasado. Pero aquí estoy”.