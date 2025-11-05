Opinión: La ilusión de la igualdad: cómo el capitalismo estadounidense refuerza las barreras sociales

La promesa estadounidense de igualdad es una mentira, una afirmación falsa que a menudo hacen los políticos durante las campañas electorales. La verdad es que el llamado sistema capitalista es en gran medida responsable de limitar esta promesa.

Estas limitaciones afectan la calidad de la educación, la vivienda, la atención médica y otros servicios esenciales para la clase trabajadora, que representa aproximadamente el 52% de los estadounidenses, mientras que el 19% se identifica como clase alta y el 29% como clase baja, según el Pew Research Center.

Para ser más específicos, identifiquemos qué significa el término “capitalismo”. Se lo conoce desde hace décadas como un sistema económico en el que los particulares o las empresas poseen bienes de capital. Los propietarios de empresas emplean trabajadores que reciben sólo salarios, lo que significa que los trabajadores no poseen los medios de producción sino que trabajan en nombre de los propietarios del capital.

Mientras tanto, las leyes y políticas a menudo proporcionan viviendas de lujo y servicios superiores a los ricos, al tiempo que restringen el acceso de la clase trabajadora a una calidad de vida similar. Por ejemplo, las leyes fiscales estadounidenses, como la deducción de los intereses hipotecarios, dan a los propietarios de viviendas adinerados una importante ventaja financiera al reducir sus facturas de impuestos y aumentar el valor de las propiedades.

“El sistema capitalista estadounidense refuerza las barreras sociales al recompensar a quienes ya tienen recursos y al mismo tiempo limitar las oportunidades para quienes no los tienen”. Esos beneficios ayudan a los ricos a aumentar su riqueza más rápidamente, según la Brookings Institution. Las familias de bajos ingresos y de clase trabajadora no reciben un apoyo similar, lo que las deja en desventaja a la hora de comprar viviendas o construir activos.

El resultado es una brecha cada vez mayor entre ricos y pobres, reforzada por decisiones políticas que favorecen a los propietarios.

El sistema capitalista ha establecido una evidente separación entre clases, incluso en zonas residenciales, reforzando barreras en la sociedad, la salud, la educación y los servicios públicos. Uno de los fundamentos de este sistema es la limitación del acceso de la clase trabajadora a los medios de producción, la propiedad de viviendas o incluso las hipotecas, al tiempo que proporciona facilidades y privilegios a los ricos.

Esto ocurrió en la década de 1930, cuando la Home Owners’ Loan Corporation (HOLC) estableció mapas de líneas rojas. Como señala Daniel Aronson en “The Effects of the 1930s HOLC “Redlining” Maps”, los vecindarios minoritarios y de bajos ingresos fueron marcados como “peligrosos”, negándoles sistemáticamente préstamos e inversiones.

El impacto de los mapas de líneas rojas no se limita a reforzar las barreras sociales, sino que también afecta a la economía. El escritor David Brooks sostiene en su artículo “We Are Ruining America” que las restricciones a la zonificación residencial tienen un efecto devastador sobre el crecimiento económico en todo el país y desempeñan un papel crucial en el aumento de la desigualdad.

El sistema recompensa a los ricos proporcionándoles las mejores viviendas y servicios comunitarios, mientras los pobres se hunden aún más en la pobreza. Les impide avanzar en la vida y los aísla de entornos productivos, concentrando efectivamente la riqueza en manos de una pequeña élite.

Algunos partidarios del capitalismo sostienen que es una buena manera de impulsar la innovación y el crecimiento económico para todos. Mientras que la realidad es que el crecimiento es desigual. Aaronson afirma que las comunidades de altos ingresos atraen más inversiones y recursos, mientras que los vecindarios de bajos ingresos y de minorías enfrentan desinversión, marginación y menos oportunidades.

La educación es un factor importante que representa el efecto del capitalismo. No podemos ignorar que la riqueza está concentrada en manos de unos pocos; el sistema capitalista garantiza que el mismo grupo continúe obteniendo mejor educación y oportunidades.

El sistema de acceso a la educación tiene limitaciones basadas en las condiciones socioeconómicas. En particular, los estudiantes con bajos ingresos o que provienen de entornos no educados podrían recibir menos recursos y educación. Brooks afirma que “el 70% de los estudiantes de las 200 escuelas más competitivas del país provienen del cuarto superior de la distribución del ingreso”.

Esto demuestra que las universidades mejor clasificadas ofrecen acceso privilegiado principalmente a la élite. Mientras tanto, innumerables estudiantes trabajadores que sueñan con ser admitidos se quedan atrás. Repitiendo este patrón.

Además, muchos empleadores siguen prefiriendo a los graduados de instituciones de élite en lugar de ofrecer igualdad de oportunidades a otros, perpetuando el ciclo de desigualdad.

Los partidarios del capitalismo suelen argumentar que recompensa el trabajo duro, crea igualdad de oportunidades, impulsa la innovación y garantiza salarios justos. En realidad, estas afirmaciones son limitadas. Nacer en la pobreza o en una familia trabajadora de clase media reduce las posibilidades de tener una vida mejor o hacerse rico. Como informa Tom Hertz en “Understanding Mobility in America”, “Los niños de familias de bajos ingresos tienen sólo un 1 por ciento de posibilidades de llegar al 5 por ciento superior de la distribución del ingreso, frente a los hijos de los ricos que tienen alrededor de un 22 por ciento de posibilidades”.

Esto muestra que el sistema capitalista produce desigualdad entre generaciones. Sin duda, estos desafíos reflejan la lucha de la clase trabajadora, que intenta en la medida de lo posible salir del ciclo en el que ha quedado atrapada. Sin embargo, las políticas que otorgaron acceso a la inversión, a la vivienda en zonas de alta calidad y a una educación y recursos superiores para la clase rica han creado un serio obstáculo para avanzar.

No fue decisión de los pobres nacer en la pobreza, ni de los ricos nacer en la riqueza. Sin embargo, el sistema capitalista es el único responsable de ampliar la brecha social. Al recompensar a los ricos por su riqueza, admitirlos en las mejores universidades, garantizarles empleos en las principales empresas y permitirles vivir en los mejores barrios entre sus pares de clase, el ciclo se repite a través de sus hijos.

Mientras tanto, a la clase trabajadora se le niegan oportunidades en educación, empleo y vivienda, lo que limita la movilidad social y les impide alcanzar riqueza e independencia financiera.

Si bien existen excepciones, son limitadas y no pueden generalizarse. Un sistema reformado de distribución de la riqueza, que priorice la igualdad de oportunidades sobre los privilegios heredados, no dañaría la economía. Por el contrario, ampliaría las oportunidades basadas en el esfuerzo y las habilidades, mejoraría los resultados de salud y educación, reduciría la falta de vivienda y garantizaría servicios de calidad en todas las comunidades.

Cada individuo merece la oportunidad de tener éxito, y sólo mediante reformas la responsabilidad podrá pasar de las barreras sistémicas a la elección y determinación personales.