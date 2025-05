La Junta Directiva de 4CD vota para aumentar el precio de los permisos de estacionamiento del distrito

El 16 de abril, la Junta Directiva del distrito de Contra Costa College (4CD) votó a favor de aumentar el precio de los pases de estacionamiento semestrales, de mitad de semestre, de sesión de verano y de un día en todo el distrito. El próximo cambio en las tarifas del servicio de estacionamiento se produce entre ajustes y reducciones presupuestarias dentro del distrito y comenzará a entrar en vigencia durante el semestre de verano de 2025. Los precios aumentados para los permisos de estacionamiento variaron entre $1 y $5 más según el semestre y el tipo de vehículo. El incremento de precio más significativo se produce con los permisos de estacionamiento de un día, que aumentaron un 33%, y los permisos de sesiones de verano para motos y ciclomotores, que aumentaron en la misma cantidad. La única exención de los aumentos de tarifas de estacionamiento del distrito son las multas de estacionamiento, que permanecerán en $40.

Según el Vicerrector Asociado y Director Financiero de 4CD, Dr. Tony Wold, los cambios en las tarifas de estacionamiento deberían haberse realizado hace mucho tiempo. Wold explicó que los ingresos obtenidos de las tarifas del servicio de estacionamiento se han visto muy afectados debido al aumento de las clases híbridas y en línea dentro del distrito y ya no generan suficientes ingresos para regular el costo del mantenimiento del estacionamiento. “Han pasado más de 10 años desde que la junta directiva visitó las tarifas de estacionamiento”, explicó Wold durante la reunión de la junta directiva. “Durante este período, el monto de las tarifas que recibimos no es igual al monto del costo del personal que ya está trabajando en el mantenimiento del estacionamiento”. Se espera que 4CD experimente una meseta en el crecimiento de la financiación debido al aumento de las tasas de interés, una desaceleración de la economía y los aranceles. Además de aumentar las tarifas de los pases de estacionamiento para compensar la pérdida de financiación, Wold también alentó a la junta directiva a reevaluar cosas como viajes, conferencias, expertos profesionales y por horas y vacantes en el personal.

En el pasado, el distrito ha estado transfiriendo fondos adicionales de subvenciones únicas o, alternativamente, utilizando fondos operativos generales para compensar los ingresos insuficientes por estacionamiento. Entre los años 2020 y 2023, se eximieron las tarifas de estacionamiento para los estudiantes y el distrito recibió una subvención del Fondo de Ayuda de Emergencia para la Educación Superior (HEERF) para ayudar a cubrir los costos. El aumento de las tarifas de los servicios es sólo una parte del esfuerzo más amplio de los distritos para combatir el déficit presupuestario del distrito. El cambio en las tarifas de estacionamiento aumentaría los ingresos por estacionamiento en casi 50.000 dólares por año, y si bien no sería suficiente para solucionar por completo la ausencia de subvenciones anteriores de 4CD, aún ayudaría a garantizar que los estudiantes y el personal sigan teniendo la oportunidad de acceder a los mismos programas y servicios. “No va a borrar el déficit en el fondo 12 (Fondo General Restringido)”, dijo Wold durante la reunión de la junta directiva. “Pero nuevamente, mientras hablamos de presupuesto, queremos analizar todos los aspectos y hacer las piezas correctas, por lo que recomendamos este aumento de tarifas”.

Aunque los nuevos precios de estacionamiento se mantienen muy por debajo de la tarifa máxima de estacionamiento de $72 para el semestre de otoño y primavera y de $35 para el semestre de verano establecida por el Código de Permisos de Educación del distrito, algunos sienten que el aumento en las tarifas es otra adición al ya elevado costo de la educación. “Creo que en este momento están planteando todo, por lo que es inevitable”, dijo Jacky Hernández, estudiante de secundaria en Contra Costa College. “Pero también creo que no debería seguir aumentando, especialmente para los estudiantes, ya que necesitamos mucha ayuda y tenemos muchas cosas en las que gastar”. La presidenta de la Unión de Estudiantes Asociados, Yasmine Al-Omari, también manifestó su desaprobación por el aumento de las tarifas de estacionamiento y explicó que se enteró del próximo cambio sólo un mes antes de que votara la Junta de Gobierno. “No me notificaron del aumento en los permisos de estacionamiento hasta aproximadamente un mes antes de que el distrito planeara implementarlos”, dijo Al-Omari en un correo electrónico. “Aunque los estudiantes de Associated son considerados miembros con derecho a voto dentro del gobierno compartido, tanto en la universidad como en el distrito, es desalentador que me hayan informado de un cambio como este en el último minuto”.

Al-Omari expresó su preocupación sobre cómo el aumento de las tarifas de estacionamiento podría obstaculizar el acceso a la educación y cómo este cambio podría interferir con EOPS, DSPS y otros recursos que están disponibles para los estudiantes. “Desde un punto de vista económico, si se aumentan los permisos, los estudiantes definitivamente tendrán problemas para llegar a clase”, afirmó Al-Omari. “La educación superior debe seguir siendo accesible; si los estudiantes ni siquiera pueden permitirse el lujo de estacionarse o llegar a clases, estamos limitando esa accesibilidad”. Si tiene preguntas sobre permisos de estacionamiento, infracciones o estacionamiento accesible, puede acceder al sitio web de permisos del campus de 4CD para obtener más información.