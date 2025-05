Adolescencia: Los cineastas abordan la oscura realidad de las presencias tóxicas en Internet

El original de Netflix, Adolescent, sigue la historia de Jaime Miller, de 13 años, quien desde entonces ha sido acusado del asesinato de una de sus compañeras de escuela, Katie Leonard. Los espectadores emprenden el mismo viaje doloroso que el resto del elenco mientras enfrentan las consecuencias de tal crimen.

La serie profundiza en la influencia que tienen las redes sociales en los niños pequeños, destacando las presencias tóxicas que plantean. Internet es un lugar aterrador porque en eso es en lo que la sociedad lo ha convertido. Ha dado a las personas la capacidad de intimidar a otros de una manera rápida y anónima, lo que a su vez ha llevado al aumento de culturas en línea peligrosas. El creador del programa, Stephen Gram, vio los efectos de esta afluencia y encontró una manera de adaptarlos al exitoso drama criminal.

La elección de estilo de filmación de la abuela, aunque poco común, hace mucho más por el programa de lo que se le atribuye. El one shot filming es una técnica en la que se realiza una escena completa en una sola toma y desde una sola cámara. Cada episodio de una hora de duración se tomó en una toma continua de principio a fin.

El espectáculo avanzó más lento de lo que la mayoría podría pensar, casi dolorosamente. Dada la técnica que eligieron utilizar, hizo que se incluyera cada pequeño detalle de una escena. Esto significó que los espectadores fueron sometidos a ver escaneos de huellas dactilares de los diez dedos y a un viaje completo en automóvil por la ciudad sin lo que parecía no tener ningún propósito real.

Hubo un silencio notable que pareció acompañar estas escenas más largas a medida que se desarrollaban. La serie contó con un total de 16 canciones en su banda sonora que utilizaron con moderación. La mayoría de las veces, lo único que se podía escuchar entre conversaciones eran los sonidos de la respiración y el bullicio amortiguado del mundo exterior.

Todo sirvió para brindar a los espectadores una experiencia real y cruda. Como el programa fue tan real como podría haber sido, hay una especie de intimidad en todo, logra invocar sentimientos específicos en los espectadores de una manera tan sutil pero efectiva. Hubo una sensación continua de inquietud a lo largo de todos los episodios, imitando el mismo suspenso doloroso que sintieron los personajes en ese momento.

Como la serie sigue específicamente las secuelas del crimen, los espectadores pueden ver las consecuencias que enfrentan, y algunas desde algo más que la perspectiva de Jaime. Si bien se centra en su experiencia bajo investigación, el programa en sí cubre mucho más que su único punto de vista.

Su familia, por ejemplo, es la perspectiva que más vemos después de la de Jaime. Los espectadores pueden ver en tiempo real cómo captan su nueva realidad. Su arresto deja un impacto duradero en los miembros de su familia, quienes se preguntan cómo alguien aparentemente tan inocente pudo cometer un crimen tan horrible.

Es su padre en particular a quien le resultó más difícil aceptar lo que había hecho su hijo. Lucha con este sentimiento de culpa a lo largo de toda la serie, dudando de sí mismo y preguntándose dónde se había equivocado al criar al niño, incapaz de deshacerse de la sensación de que le había fallado a su hijo.

También podemos vislumbrar el otro lado de la historia, específicamente a través de la perspectiva de los amigos de Katie que ahora tuvieron que llorar la pérdida de la niña a quien ella quería mucho. Estaba sufriendo y eso la llevó a arremeter contra quienes la rodeaban. Su amiga acababa de ser asesinada y el mundo seguía girando mientras el suyo sentía como si se estuviera deteniendo.

Es la única vista real que vemos de alguien que está de luto por Katie. Hay menciones a su familia pero nunca las vemos en los siguientes episodios. El programa, por supuesto, sabía lo que estaba haciendo en sus fugaces menciones a la víctima. Incluso se reconoce indirectamente en el episodio dos;

“¿Sabes lo que no me gusta de todo esto?” dice Frank. “El perpetrador siempre está en primera línea: un hombre violó a una mujer. Hemos estado siguiendo el cerebro de Jamie durante todo este caso. Katie no es importante; Jamie sí lo es. Todos recordarán a Jamie; nadie la recordará. Eso es lo que me molesta. Eso es lo que me afecta”.

Katie no era importante para la historia; Jaime lo era. Es Jaime quien fue utilizado para personificar los peligros de cuán influyente se ha vuelto Internet en la crianza de niños con masculinidad tóxica. La serie lo revela. Es mucho más que ciberacoso y delitos con arma blanca.

Sin embargo, mucha gente se está perdiendo el objetivo del programa. Jaime arrinconó a Katie, una niña aproximadamente de su edad, la empujó al suelo y la mató a puñaladas repetidas veces. Todo porque ella lo había rechazado y lo había criticado por el tipo de persona que era. Es difícil comprender cómo la gente puede asimilar todo esto y seguir creyendo que él no hizo nada malo.

La gente está esperando ese giro característico que se ha vuelto común en las historias de crímenes reales: para los espectadores que ven regularmente este género, parece imposible que el sospechoso más obvio fuera realmente quien cometió el delito.

Adolescencia no es, ni nunca fue, una verdadera serie policial. Se inspiró en el mundo real en lo que respecta a la cultura tóxica de Internet, pero la historia real está completamente inventada, aunque definitivamente no es irreal.

Mucha gente ha expresado un deseo de cierre, de que las preguntas que han surgido de la serie encuentren respuestas, están esperando una segunda temporada que espero que nunca llegue. El drama fue meticuloso en su creación y ha hecho mucho para asegurarse de que la audiencia experimente los sentimientos de sus personajes en el mismo grado.

Está en suspenso y creo que debería mantenerse así. Termina la historia ahí y deja que la gente se pregunte qué pasó y saque sus propias conclusiones. Si los personajes tienen que seguir adelante con este evento siempre en el fondo de sus mentes, los espectadores también.