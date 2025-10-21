Clases virtuales versus presenciales: ¿Qué prefieren los estudiantes de CCC?

Cuando se trata de asistir a clases de colegio o universidad, ¿qué prefieren los estudiantes? ¿Preferirían tomar clases presenciales y viajar solos en lugar de tomarse su propio tiempo en un dormitorio o en casa aprendiendo de forma virtual ?

Desde el inicio de la pandemia de COVID-19, las escuelas de California trasladaron muchas clases en forma virtual , lo que fue difícil para muchos estudiantes adaptarse.

Cuando llegó la pandemia, muchos estudiantes tuvieron dificultades para aprender en línea. El personal aquí en CCC dice que ellos también tuvieron dificultades. ¿Cómo gestionan los estudiantes las clases online ahora, más de cinco años después del inicio de la pandemia?

Hablamos con estudiantes y profesores de CCC para conocer sus perspectivas.

Oscar Villalobos, estudiante de primer año de la carrera de Administración de Empresas para Transferencia, dijo que prefiere las clases presenciales. “Para mí lo que funciona mejor son las clases presenciales porque soy el tipo de persona que aprende mejor cuando estoy en persona sentado con mis compañeros y escuchando al maestro”, dijo Villalobos. “Clase en línea: realmente no me resulta difícil, pero sí me resulta más difícil de manejar”.

Añadió: “Creo que sabes que depende de ti terminar tu tarea y cuando la entregas, a veces es incluso más difícil comunicarse con los profesores porque no te ven en persona, por lo que normalmente tardan un poco más en responder”.

Padmé Miranda Navarro, estudiante de primer semestre de la carrera de kinesiología, dijo que de alguna manera las clases presenciales pueden ser más eficientes.

“Viajar a la escuela es más conveniente para mí porque puedo concentrarme más, hacer preguntas a los maestros de inmediato y aprender mejor con mis compañeros de clase”, dijo Navarro, haciéndose eco de los sentimientos de Villalobos. “Aunque tengo que viajar, estar en clase me ayuda a entender las cosas más fácilmente y a mantenerme organizada”.

La matrícula y las tarifas cuestan lo mismo en persona o en línea, según Mónica Rodríguez, directora de ayuda financiera de CCC.

“La ayuda financiera no realiza un seguimiento de cuántos estudiantes toman clases en persona o en línea; todas las clases se tratan de la misma manera a efectos de ayuda financiera, independientemente de cómo se imparta el curso”, dijo Rodríguez.

“A los estudiantes que califican para CA College Promise Grant (CCPG) o el Programa de matrícula gratuita (FTP) de tiempo completo se les pueden eximir todos los cargos de matrícula (inscripción) para trabajos de curso elegibles, independientemente de si la clase es en persona o en línea”, explicó Rodríguez.

Algunos estudiantes han expresado su frustración con la disponibilidad de cursos presenciales o en línea, y cómo eso funciona con sus requisitos para completar un título. Lluvia Cirigo, estudiante internacional de preenfermería y primer semestre, dijo que hay un límite en la cantidad de clases que pueden tomar en línea. “Hay bastantes clases de preenfermería que solo son en línea, por lo que nuestras opciones son bastante limitadas cuando tenemos que estructurar nuestros horarios”, dijo Cirigo. “Sé que cambia cada semestre, pero a veces tenemos que tomar clases de relleno para cumplir con los créditos unitarios mínimos que necesitamos cada semestre”.

Alexandra Covey, estudiante de inglés y estudiante que ha tomado clases durante dos años, expresó su agradecimiento por la posibilidad de tomar clases en línea y en persona.

“Tener la opción de tomar clases en línea y en persona en CCC es una estructura realmente agradable”, dijo Covey. “Creo que estar en el campus para las clases realmente tiene sus beneficios. Puedes conectarte mejor con tus compañeros y ofrece oportunidades para un aprendizaje más táctil y una comunicación directa.

“Las clases en línea brindan a las personas la oportunidad de tener un horario más flexible y la posibilidad de hacer su trabajo desde cualquier lugar, lo cual es especialmente útil para personas que trabajan o tienen otras responsabilidades en las que es posible que no puedan estar en el campus a tiempo completo”, agregó Covey.

Covey dijo que la mayoría de las clases disponibles en la especialidad solo se ofrecen en línea.

Los copresidentes del departamento de matemáticas, Matthew Lee y Terril Mead, dijeron que en su departamento han creado una variedad de cursos en línea asincrónicos y sincrónicos para satisfacer las necesidades de los estudiantes, además de los cursos presenciales que se ofrecen en el departamento de matemáticas.

Muchos instructores de CCC han tenido que hacer grandes cambios para adaptarse a un entorno en línea, dijeron. “Así que justo cuando comenzó la pandemia, todo el mundo se estaba moviendo en línea, nadie tenía realmente idea de cómo enseñar en línea”, dijo Lee. “En primer lugar, algunos profesores no son muy buenos en tecnología. Así que usar Zoom y Canvas es realmente difícil para ellos. No hubo mucha capacitación”.

Ahora, los profesores cuentan con una variedad de formación profesional en la enseñanza en línea. “Pero no había nada de eso disponible en ese momento”, dijo Lee. “Una de las razones por las que esas clases tuvieron tanto éxito es que no sólo se obligaba a los estudiantes a aprender en un entorno nuevo al que no estaban acostumbrados, sino que también se obligaba a los profesores a enseñar de una manera a la que no estaban acostumbrados. Y por eso, de ambos lados, los profesores y los estudiantes realmente lucharon”. ¿

En términos de si a los estudiantes les va mejor en las clases en línea que en persona?

“Realmente depende de que el estudiante sea muy honesto”, dijo Mead. “Algunas personas, algunos estudiantes, son muy buenos aprendiendo en línea por su cuenta y, para esos estudiantes, queremos brindarles esa oportunidad ofreciendo cursos asincrónicos o cursos en línea sincrónicos”.