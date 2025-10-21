Las nuevas leyes de California limitan el acceso de ICE a las escuelas y requieren alertas: ¿Qué significa para CCC?

Las nuevas leyes de California, el Proyecto de Ley del Senado 98 y el Proyecto de Ley 49 de la Asamblea, destinados a restringir el impacto de los funcionarios federales de inmigración en las familias escolares, fueron promulgadas en septiembre por el gobernador Gavin Newsom.

¿Qué significa esto para Contra Costa College?

Según la SB 98, las escuelas deben alertar a los estudiantes, profesores y personal cuando haya presencia de autoridades migratorias, incluyendo la fecha, hora y lugar, manteniendo la privacidad de la información personal.

AB 49 prohíbe a los empleados escolares permitir que los agentes de inmigración ingresen a áreas “no públicas” de una escuela sin una orden judicial.

Según los líderes del distrito y de la universidad, el Distrito de Colegios Comunitarios de Contra Costa ya ha delineado protocolos y procedimientos que se alinean con la nueva legislación.

El canciller de 4CD, Mojdeh Mehdizadeh, dijo que a principios de este año, el distrito compartió con los empleados una guía de seis pasos sobre qué hacer si agentes federales del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) ingresan al campus. El distrito y la universidad ya siguen el Procedimiento de Servicios Estudiantiles 3026, que prohíbe a los agentes de inmigración ingresar a áreas no públicas sin una orden judicial, orden judicial o citación válida.

“También en febrero, el jefe de policía Ryan Huddleston compartió un mensaje con la comunidad 4CD reiterando el compromiso del Departamento de Policía con el Proyecto de Ley 54 del Senado, comúnmente conocido como la ‘Ley de Valores de California’ que prohíbe a las autoridades estatales y locales utilizar sus recursos en nombre de las agencias federales de control de inmigración; y el Proyecto de Ley 21 de la Asamblea, que tiene como objetivo garantizar el acceso a la educación superior para todos los estudiantes, independientemente de su estatus migratorio”, dijo Mehdizadeh en su correo electrónico, señalando que la policía del distrito y los equipos de seguridad pública no ayudará a hacer cumplir las leyes federales de inmigración ni detendrá a personas basándose únicamente en su estatus migratorio.

Las universidades también han realizado talleres de “conozca sus derechos” para estudiantes y miembros de la comunidad, dijo.

“Cada una de nuestras universidades también tiene asociaciones sólidas con organizaciones comunitarias que brindan asesoramiento legal y apoyo a nuestra comunidad de inmigrantes”, agregó Mehdizadeh. “CCC trabaja en estrecha colaboración con Stand Together Contra Costa (STCC) y el Instituto de Inmigración del Área de la Bahía (IIBA), entre otros”.

Para cumplir con la nueva legislación, Mehdizadeh dijo que utilizarán los sistemas de notificación existentes. “Nuestras universidades utilizan una herramienta de notificación a la comunidad universitaria que nos permite transmitir instantáneamente mensajes de texto y correo electrónico a estudiantes y empleados”, dijo. Y aunque los líderes del distrito no tienen conocimiento de ninguna actividad de ICE en los campus hasta el momento, “si los agentes de ICE ingresan al campus, esperamos que nuestros empleados sigan el protocolo establecido en la guía adjunta, y se realizarán notificaciones a los estudiantes y empleados”.

La presidenta del CCC, Kimberly Rogers, enfatizó que “nunca se compartirá información de los estudiantes sin la autorización legal adecuada”.

Rogers dijo que la CCC emitió una guía detallada en diciembre de 2024 y febrero de 2025 para ayudar a los estudiantes y empleados a responder si las autoridades migratorias aparecen en el campus. “No ha habido operaciones de ICE en nuestro campus”, dijo Rogers. “Sin embargo, vimos actividad confirmada en Richmond en julio y octubre de 2025”.

Añadió que si bien la política existente ya se alineaba con las nuevas leyes, “la parte más difícil es comunicarse con rapidez y precisión para evitar el pánico y la desinformación”.

“Los avistamientos no confirmados de ICE generan más miedo y desconfianza en nuestra comunidad”, explicó Stephanie Figueroa, coordinadora del Programa de Estudiantes Indocumentados. “Los avistamientos de ICE no confirmados no deben compartirse y son contraproducentes para el trabajo que realizan actualmente organizaciones sin fines de lucro como Reimagine Richmond y Stand Together Contra Costa”.

Figueroa dijo que comparte copias de los protocolos relacionados con la aplicación de la ley de inmigración del campus y trabaja para asegurarse de que el personal y los profesores conozcan los protocolos.

“Creo que este (protocolo) ya sigue y satisface la AB 49. En cuanto a la SB 98, soy consciente de que el distrito está trabajando actualmente en un MOU (contrato) con una organización local de respuesta rápida a la inmigración”, dijo Figueroa. “El Dr. Padilla brindará más información a nuestra Dreamers Alliance en nuestra próxima reunión, el jueves 16 de octubre”, dijo Figueroa.

Figueroa explicó cómo los profesores y el personal podrían apoyar a los estudiantes en el campus que puedan tener dificultades con la aplicación de las leyes de inmigración.

“Los apoyaría conectándolos con nuestras organizaciones legales locales, gratuitas y sin fines de lucro, el Instituto de Inmigración del Área de la Bahía y Defensa Legal de Inmigración (findyourally.com)”, dijo Figueroa. “También los alentaría a hablar con sus instructores y avisarles de su posible deportación, en caso de que los instructores deban retirarlos manualmente si no están presentes después de un período determinado. Esto puede ayudar al estudiante a evitar quedarse atrapado con una factura de matrícula pendiente y permitirle volver a tomar sus cursos si regresa a CCC”.

La presidenta de la Unión de Estudiantes Asociados de la CCC, Ode Kunthar, expresó su entusiasmo por apoyar la nueva legislación.

“Me desempeño como Director de Asuntos Legislativos del Área de la Bahía para el Senado Estudiantil de los Colegios Comunitarios de California, y la SB 98 fue uno de los proyectos de ley que Co patrocinamos y apoyamos muy activamente. También estamos entusiasmados con la AB49 y una mayor protección de los estudiantes en nuestros campus”, dijo Kunthar.

Si bien los líderes estudiantiles no tienen conocimiento de ninguna actividad de ICE en el campus, Kunthar dijo que “una de las formas en que hemos comenzado a apoyar a nuestros estudiantes es promoviendo el anonimato dentro de nuestros entornos estudiantiles: desaconsejamos que los estudiantes utilicen su nombre completo en el material del club compartido públicamente”.

El canciller Mehdizadeh dijo que el distrito se centra en la inmigración y en cómo apoyar a los estudiantes y las familias.

“Por favor, sepan que este es un tema muy importante para nosotros y que permanece en la vanguardia de nuestros procesos de planificación”, dijo Mehdizadeh.