Opinión: Al consolar a tu fuente, la historia se fortalece.

Manos temblorosas, voz vacilante y ojos volviendo al cuaderno, tratando silenciosamente de obligar al cerebro a memorizar las preguntas de la entrevista. Me digo a mí mismo: No, no miraré el cuaderno; Quiero parecer profesional frente a la persona a la que estoy entrevistando. Pero toda esta preparación y tensión sólo empeora la historia. Cuando haces tu primera pregunta (la que practicaste muchas veces), tu invitado comienza a responder y tú comienzas a pensar en la siguiente pregunta, repasándola mentalmente. En lugar de centrarse en la respuesta del invitado y captar una pregunta de seguimiento que podría llevar la historia en una dirección completamente nueva, desperdicia el momento. Está bien; Así son siempre los comienzos. Pero ser un buen periodista no significa necesariamente estar atado burocráticamente a las reglas del periodismo que aprendiste en la universidad.

La universidad te enseña las reglas que te ayudan a escribir y producir periodismo, pero la experiencia de campo te enseña cómo ser un gran periodista. Para obtener buenas respuestas que lleven tu historia a otro nivel, debes ser amigo de tu fuente y no hacerle sentir que está en una entrevista formal.

Durante el discurso de apertura de JACC Otoño de 2025, Shomik Mukherjee recordó a los estudiantes reporteros que la comodidad genera credibilidad. Cuando las fuentes se sienten seguras, se abren. Cuando se sienten juzgados, retroceden. Una buena historia comienza con confianza, no con tensión.

Un periodista de nueva generación podría pensar que su postura, su tono serio y sus preguntas agudas lo hacen parecer más profesional. Pero nada de esto les hace brillar. Lo que le da verdadero respeto a un periodista es la humildad y la naturalidad, como en la vida diaria. No hay nada de malo en iniciar una pequeña conversación sobre la vida, la familia o intereses compartidos para romper el hielo antes de la entrevista y hacer que la fuente se sienta más cómoda. Esto ayuda al huésped a hablar libremente, a sentir que usted es alguien que conoce y, a menudo, conduce a mejores resultados profesionales.

Story continues below advertisement

Una de mis experiencias fue con una mujer que vivía en una comunidad beduina. Su vida era simplemente una tienda de campaña y el cuidado de su redil de ovejas: sin electricidad, sin agua, sin servicios de ningún tipo. Cuando comenzamos la entrevista, ella estaba nerviosa y vacilante, sin saber cómo hablar. Le dije que estaba ansioso por probar el café que ella preparaba y luego continuaríamos la entrevista. Hicimos café juntas, hablamos de la vida y le dije que amo los animales y la naturaleza. Compartí mis propias experiencias cocinando al aire libre sobre fuego en lugar de una estufa. Ella se relajó mucho más después de esa conversación y habló con fluidez durante la entrevista. Recuerdo que este reportaje luego ganó un premio.

Esta experiencia me hizo sentir la verdad de lo que dijo Shomik Mukherjee porque lo practiqué y conocí sus resultados. Cada voz que documenta un periodista es una historia humana, no sólo una cita. Ser consciente de eso y comprenderlo significa que eres un periodista que pregunta profundamente, disfruta el trabajo y escribe con honestidad.

El periodismo no se trata de lo que ya sabes sobre un tema o una historia. Se trata de la flexibilidad para escuchar todas las perspectivas, absorberlas, distinguirlas y presentarlas de manera objetiva y hermosa sin ignorar ningún lado de la historia. Ser la voz de los que no tienen voz es lo que hace que dos historias sobre el mismo tema sean diferentes: una encuentra una gran cantidad de lectores y la otra no tiene el mismo peso.

Esta historia ganó un premio en el concurso sobre el terreno en la conferencia regional de otoño de la Asociación de Periodismo de Colegios Comunitarios el 25 de octubre de 2025.